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В Пензе на уборку улиц вышли около 10 тыс. человек

13:30 | 05.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Около 10 тыс. человек вышли на уборку улиц и скверов в рамках месячника по благоустройству в пятницу, 5 апреля. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе на уборку улиц вышли около 10 тыс. человек

Фото: Penza-gorod.ru

«Наши коммунальные службы в основном задействованы на объектах улично-дорожной сети, убирают грязь с прилотковой части дорог, тротуаров, пешеходных переходов, территорий остановочных павильонов», — прокомментировал глава администрации Пензы ход работ.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники мероприятий по благоустройству ворошили снег, убирали мусор, ликвидировали несанкционированные объявления.

Они трудились, в частности, в зеленой зоне на Западной поляне, сквере «Журавли», на Олимпийской аллее, на набережной реки Суры, на Фонтанной площади и на улицах в разных районах города.

Сотрудники мэрии внесли свой вклад в уборку сквера имени М.Ю. Лермонтова. В их числе были глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместители — Сергей Волков, Юрий Ильин, Денис Леонтьев и Магомед Агамагомедов.

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