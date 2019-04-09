В Пензе к месячнику по благоустройству уже присоединились 17 тыс. человек — Утин ЖКХ

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Более 17 тыс. жителей Пензы уже присоединились к месячнику по благоустройству, который стартовал 20 марта и продлится по 30 апреля. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

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«С начала проведения месячника в мероприятиях по благоустройству приняли участие более 3,4 тыс. организаций города, более 17 тыс. жителей, задействовано 134 единицы специализированной техники. Убрано более 220 тыс. кв. метров территории города, вывезено свыше 850 кубических метров бытового мусора, ликвидировано 134 навала мусора», — проинформировал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 апреля.

Александр Утин отметил, что активное участие в уборке города принимают работники муниципальных предприятий.

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«Так, МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» проведена работа по очистке 5,5 тыс. кв. метров газонов от листвы и случайного мусора. Очищено более 1,4 тыс. кв. метров асфальтовых дорожек», — уточнил начальник управления.

По его словам, за это время спилено 76 сухих и аварийных деревьев, обрезаны ветви свыше 450 зеленых насаждений, побелено около 2 тыс. стволов.

«МУП «Пензадормост» организована работа по ручной уборке прилотковой части дорог, мелкоямочному ремонту, ремонту и восстановлению ограждений, а также мойке остановочных павильонов, пешеходных ограждений и шумозащитных экранов. Ежедневно «Пензадормост» на данных работах задействует более 70 единиц специализированной техники», — подчеркнул Александр Утин.

Он добавил, что с начала месячника по благоустройству с улиц Пензы вывезено более 2,5 тыс. тонн песка.