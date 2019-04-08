Виктор Кувайцев оценил эскизы цветочных композиций, которые украсят улицы Пензы Общество

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев оценил эскизы цветочных композиций, которые работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» планируют создать на клумбах в весенне-летний период.

Фото: Penza-gorod.ru

Как пояснил директор муниципального предприятия Вячеслав Голохвастов, в настоящее время специалисты готовятся к предстоящим сезонным работам.

По его словам, до конца месячника по благоустройству будет проведена санитарная очистка территорий скверов и парков, а рассаду намечено высадить в грунт как только установится благоприятная погода.

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В свою очередь Виктор Кувайцев в ходе визита на предприятие в понедельник, 8 апреля, обратил внимание на то, что необходимый посадочный материал должен быть готов к этому времени.

«Как только стабилизируется погода, следует приступить к работам по цветочному оформлению улиц. Это неотъемлемый элемент благоустройства города. Пенза должна встретить День Победы ухоженной и цветущей», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в зоне ответственности МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» находятся газоны общей площадью около 1,4 тыс. кв. метров, асфальтовое покрытие скверов — около 251 тыс. кв. метров, а также цветники — свыше 4,1 тыс. кв. метров.