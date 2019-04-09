Мэр Пензы поручил чиновникам помочь организовать субботники во дворах ЖКХ

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил специалистам городского управления ЖКХ помочь представителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам организовать субботники во дворах.

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По его словам, для этого необходимо составить график проведения мероприятий по благоустройству территорий вблизи многоквартирных домов и проинформировать об этом жителей, чтобы они смогли спланировать время и при желании внести свой вклад в наведение чистоты и порядка.

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«Я призываю, чтобы в районах такую работу провели и вы — управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, чтобы управляющие компании озадачились, а мы бы проконтролировали и, безусловно, помогли, если нужна техника, и особенно если это связано с вывозом мусора на наш полигон [твердых коммунальных отходов]», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 апреля.

Глава городской администрации подчеркнул, что нужно создать условия, при которых неравнодушные жители будут понимать, как могут присоединиться к месячнику по благоустройству — где взять инвентарь, куда складировать мусор, когда он будет вывозиться и так далее.

Виктор Кувайцев выразил уверенность в том, что при должной организации субботники объединят инициативных граждан вокруг идеи благоустройства своего двора.