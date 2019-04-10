В Пензенской области утвержден паспорт проекта «Чистая вода» ЖКХ

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утвердил паспорт регионального проекта «Чистая вода», который будет реализован в рамках одноименного национального проекта в 2019–2024 годах.

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Согласно тексту документа, куратором назначен заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, руководителем проекта — начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

В 2019 году объем бюджетного финансирования составит примерно 10 млн. рублей, в 2020 — 23,5 млн. рублей, в 2021 — около 50 млн. рублей, в 2022 — 75,5 млн. рублей, в 2023 — почти 88 млн. рублей, в 2024 — более 56 млн. рублей.

При этом 300 млн. рублей из 303 млн. составят средства федерального бюджета.

Целью проекта является увеличение общей доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 98,1% до 99,2%, в том числе городского — с 98,9% до 99,3%.

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Для этого до конца 2024 года намечено построить и реконструировать семь объектов питьевого водоснабжения.

Три первоочередные капитальные постройки на 2019–2021 годы были согласованы 28 марта управлением Росприроднадзора по Пензенской области.

Запланировано строительство сооружения водозаборного узла (ВЗУ) на улице Олимпийской в Бессоновке, а также станций обезжелезивания — на ВЗУ №8 в Кузнецке и в селе Поселки Кузнецкого района.

Региональную и муниципальные программы по строительству, реконструкции или модернизации объектов водоснабжения планируется утвердить до октября 2019 года.