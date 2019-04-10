В Пензе рассмотрят возможность строительства канализации в Заре-1 по областной программе ЖКХ

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил специалистам городского управления ЖКХ проработать вопрос о включении проекта строительства канализации в 4-м и 6-м микрорайонах района Заря-1 в региональную программу «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2022 годы».

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«Обратимся за помощью к губернатору [Ивану Белозерцеву], чтобы совместными усилиями реализовать этот проект», — сказал он в ходе личного приема граждан, состоявшегося в среду, 10 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, проектная документация на обустройство сетей водоотведения в месте расположения домов, а также земельных участков, выделяемых для индивидуального жилищного строительства граждан с ограниченными возможностями, подготовлена за счет средств жителей. Получено заключение госэкспертизы проекта и инженерных изысканий, а также проведена проверка достоверности сметной стоимости.

В соответствии с документацией, общая протяженность сети составляет около 5 км, сметная стоимость строительства — более 21 млн. рублей.