Доследственная проверка начата по факту частичного обрушения кладки дома на улице Калинина ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту частичного обрушения наружной кирпичной кладки многоквартирного жилого дома №108А на улице Калинина в Пензе, произошедшего на уровне второго и третьего этажей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что следователям предстоит выяснить, имеются ли в произошедшем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«В настоящее время следователи и криминалисты аппарата управления проводят осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснила Татьяна Махницкая.

Также ситуацию с частичным обрушением кладки трехэтажного дома на Южной поляне на свой контроль взяла прокуратура.