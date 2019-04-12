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Разрушение кладки дома на улице Калинина произошло в месте расположения санузла — мэрия

20:02 | 12.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Частичное обрушение кирпичной кладки трехэтажного дома №108А на улице Калинина в Пензе произошло в месте расположения санузла. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Администрация Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предположительно, причиной разрушения кладки стало намокание стены из-за самовольного обустройства жильцами двух душевых кабин», — сказали в мэрии.

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В пресс-службе уточнили, что дом аварийным не признан, он включен в программу капитального ремонта — в 2019 году здесь должен быть проведен ремонт кровли, а также планировалось обновить фасад.

«Непосредственно после обрушения в целях безопасности жителей попросили покинуть здание», — пояснили в администрации города, подчеркнув, что в ближайшее время люди смогут вернуться в свои квартиры.

«В субботу, 13 апреля, управляющая компания проведет работы по демонтажу оставшихся кирпичей и впоследствии восстановит кладку», — добавили в мэрии Пензы.

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