Кувайцев поручил Трохину разобраться, почему сотрудники МУПа зачастую «висят на лопатах» ЖКХ

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил заместителю директора МУП «Пензадормост» Сергею Трохину и другим ответственным лицам разобраться, почему сотрудники муниципального унитарного предприятия зачастую вместо работы «висят на лопатах».

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«На это обращают внимание наши все жители. Вышли люди на работу — они должны работать. Почему наши люди, ярко выделяющиеся на проезжей части, зачастую «висят на лопатах»? Просто они вышли, облокотились на лопаты, и объясняется это неким технологическим перерывом», — отметил Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 16 апреля.

Он потребовал проверить, не превышается ли длительность положенных перерывов — каждый час по 10 минут.

«Коллеги, я вот, если говорить честно, посчитал всех, кто контролирует работу «Пензадормоста». Это департамент [ЖКХ Пензы], управление жилищно-коммунального хозяйства, контракт у нас с управлением муниципального имущества с руководителем заключается, ну, и включая заместителя моего по городскому хозяйству [Юрия Ильина]. Получается порядка 100 человек. У него [МУП «Пензадормост»] работает 400 с небольшим. Может, это связано с тем, что у нас на каждых четверых работающих один начальник?» — поинтересовался Виктор Кувайцев у подчиненных.

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Он распорядился в ближайшее время собрать коллектив «Пензадормоста» и обсудить причины такого отношения к исполнение своих должностных обязанностей.

«Что происходит? У них нет интереса работать, потому что Вы не решили вопрос с оплатой?» — спросил мэр у начальника городского финансового управления Ольги Завьялкиной.

В связи со сложившейся ситуацией Виктор Кувайцев потребовал провести проверочные мероприятия.

«Если решился вопрос только с оплатой руководителей и среднего звена начальников, и не дошло это до работающих, и это объяснением является, то это одна тема», — отметил Виктор Кувайцев, добавив, что если причина в другом, то ее также необходимо решить.