Мэр Пензы недоволен неорганизованностью коммунальных служб ЖКХ

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подверг критике несогласованную работу коммунальных служб при уборке города.

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«Мы видим, что происходит, понимаем, что работы много, но все больше и больше убеждаемся в нашей неорганизованности. Мы буквально перед прошлыми выходными призывали людей выйти прибрать свои дворовые территории в расчете на то, что наши коммунальные службы, муниципальные унитарные предприятия сделают все, чтобы улично-дорожная сеть была в нормальном состоянии. Практика работы за субботу-воскресенье показала, что это далеко не так», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 16 апреля.

По словам Виктора Кувайцева, «одна служба не ведает, что делает другая».

«Мы договаривались, чтобы нашу работу или работу наших служб синхронизировать, то есть одно из предприятий убирает зеленую зону, другое убирает зону проезжую, в том числе и тротуары, и мы после этого вывозим мусор, промываем и у нас улично-дорожная сеть убрана», — напомнил мэр.

Он призвал ответственных лиц принять все необходимые меры для того, чтобы работа различных служб была скоординирована и направлена на достижение единого результата.