В «Пензаэнерго» пройдет конкурс профмастерства персонала «МРСК Волги» ЖКХ

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Конкурс профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») пройдет на базе учебно-тренировочного полигона пензенского производственного отделения филиала «Пензаэнерго» с 3 по 7 июня.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

Ожидается, что, помимо команды хозяев состязаний, в нем примут участие лучшие бригады из саратовского, самарского, ульяновского, оренбургского, мордовского и чувашского филиалов.

«В настоящее время идет разработка положений и судебных карт по каждому из этапов конкурса. В этом году их семь. Энергетикам предстоит пройти компьютерное тестирование на знание действующих правил, инструкций и норм, провести осмотр оборудования с использованием компьютерного имитационного 3D-тренажера, потушить пожар на трансформаторной подстанции и оказать первую помощь пострадавшему от действия электрического тока», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Пензаэнерго».

В филиале добавили, что остальные испытания будут непосредственно связаны с повседневной работой электромонтеров службы распределительных сетей, в их числе — замена провода и дефектного изолятора на опоре воздушных линий, техническое обслуживание разъединителя и другие.

«Сильнейшие бригады, которые встретятся в Пензе в начале июня, будут выбраны по результатам проведения отборочных этапов конкурса, которые пройдут среди бригад каждого производственного отделения», — пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что конкурс профессионального мастерства проводится в «МРСК Волги» с целью совершенствования уровня подготовки персонала, внедрения инновационных методов работы и обмена опытом.