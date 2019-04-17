В Пензенской области не завышали тарифы по обращению с ТКО — прокуратура ЖКХ

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура не выявила факты включения экономически необоснованных расходов в единые предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) или использования недостоверных сведений для установления завышенных цен в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, законность приказов управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области изучена в ходе проверки, проведенной в I квартале 2019 года.

«Вместе с тем в ходе рассмотрения заявлений регулируемых организаций и осуществления деятельности по установлению тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО органом тарифного регулирования допускались нарушения», — отметила собеседница агентства.

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Она пояснила, что экспертные заключения ведомства об обоснованности предложений организаций коммунального комплекса о размере тарифов оформлялись с отступлением от правил регулирования тарифов в области обращения с ТКО — в частности, были случаи некорректного и неполного отражения в них значимой информации.

Старший помощник прокурора уточнила, что в связи с этим начальнику управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталье Клак внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Светлана Артамонова подчеркнула, что указанные нарушения не повлекли за собой установление тарифов на экономически необоснованном уровне и в соответствии с требованиями федерального законодательства не являются основанием для их пересмотра.