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Суд признал незаконным перенос сроков сноса четырех домов в Терновке

11:27 | 20.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы удовлетворил административный иск прокурора Первомайского района Александра Коновалова о признании незаконным распоряжения городской администрации, в соответствии с которым расселение и снос четырех домов были отложены на более поздний срок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Суд признал незаконным перенос сроков сноса четырех домов в Терновке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что распоряжением мэрии №260/2р на основании заключений межведомственной комиссии планировалось расселить собственников и нанимателей жилых помещений домов №34, №36А и №38 на улице Галетной, а также №14 на улице Осоавиахимовской до 31 декабря 2018 года, снести здания — до 20 марта 2019 года.

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«Однако 19 октября 2018 года администрацией Пензы было вынесено распоряжение №212р, [...] которым срок отселения собственников и нанимателей жилых помещений в домах установлен 31 декабря 2019 года, сноса — до 20 марта 2020 года», — добавила собеседница агентства.

Вместе с тем, по словам Светланы Артамоновой, осмотр, проведенный сотрудниками прокуратуры и Госжилстройтехинспекции региона показал, что состояние этих домов является неудовлетворительным, в связи с чем перенос сроков расселения не соответствует требованиям разумности и не позволяет обеспечить безопасность граждан.

Представитель прокуратуры уточнила, что решение суда от 11 апреля 2019 года пока не вступило в законную силу.

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