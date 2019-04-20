Суд признал незаконным перенос сроков сноса четырех домов в Терновке ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы удовлетворил административный иск прокурора Первомайского района Александра Коновалова о признании незаконным распоряжения городской администрации, в соответствии с которым расселение и снос четырех домов были отложены на более поздний срок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что распоряжением мэрии №260/2р на основании заключений межведомственной комиссии планировалось расселить собственников и нанимателей жилых помещений домов №34, №36А и №38 на улице Галетной, а также №14 на улице Осоавиахимовской до 31 декабря 2018 года, снести здания — до 20 марта 2019 года.

Читайте также

В Пензе за год снесут около 60 ветхих домов

«Однако 19 октября 2018 года администрацией Пензы было вынесено распоряжение №212р, [...] которым срок отселения собственников и нанимателей жилых помещений в домах установлен 31 декабря 2019 года, сноса — до 20 марта 2020 года», — добавила собеседница агентства.

Вместе с тем, по словам Светланы Артамоновой, осмотр, проведенный сотрудниками прокуратуры и Госжилстройтехинспекции региона показал, что состояние этих домов является неудовлетворительным, в связи с чем перенос сроков расселения не соответствует требованиям разумности и не позволяет обеспечить безопасность граждан.

Представитель прокуратуры уточнила, что решение суда от 11 апреля 2019 года пока не вступило в законную силу.