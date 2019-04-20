Пензенская область запросила на расселение аварийного жилья около 231 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская область представила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки при реализации программы переселения граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по этапу 2019–2020 годов.

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По данным департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью государственной корпорации, регион планирует получить 230 млн. 830 тыс. рублей.

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Эти средства намечено направить на переселение 520 человек из 265 аварийных жилых помещений общей площадью около 7 тыс. кв. метров на территории четырех городов — Пензы, Кузнецка, Каменки и Сурска.

В 2008–2016 годах для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств фонда Пензенской области было выделено свыше 4 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 2 млрд. 660 млн. рублей.

Эти средства были направлены на переселение 13 тыс. 521 человека из 5 тыс. 598 аварийных жилых помещений площадью около 207 тыс. кв. метров.