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В Пензенской области утверждена программа расселения аварийного жилья на 2019–2025 годы

17:35 | 04.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019–2025 годах» утверждена облправительством.

В Пензенской области утверждена программа расселения аварийного жилья на 2019–2025 годы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно паспорту программы, ее государственным заказчиком, разработчиком и руководителем является управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

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В качестве исполнителей значатся муниципальные образования — города Пенза, Кузнецк, Каменка, Белинский, Сердобск, Спасск и Сурск, Канаевский сельсовет Городищенского района, рабочий поселок Исса, Пачелма и Титовский сельсовет Пачелмского района, Золотаревка и Леонидовский сельсовет Пензенского района, а также Шемышейка.

Прогнозный объем финансирования составляет 2,6 млрд. рублей.

В Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства планируется запросить поддержку в размере 2,5 млрд. рублей. Регион вложит еще около 26 млн. рублей, муниципалитеты — более 78 млн. рублей.

Благодаря программе намечено переселить 4 тыс. 360 граждан из 142 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Площадь расселяемых жилых помещений оценивается в 66 тыс. кв. метров.

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