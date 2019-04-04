В Пензенской области утверждена программа расселения аварийного жилья на 2019–2025 годы

В качестве исполнителей значатся муниципальные образования — города Пенза, Кузнецк, Каменка, Белинский, Сердобск, Спасск и Сурск, Канаевский сельсовет Городищенского района, рабочий поселок Исса, Пачелма и Титовский сельсовет Пачелмского района, Золотаревка и Леонидовский сельсовет Пензенского района, а также Шемышейка.
Прогнозный объем финансирования составляет 2,6 млрд. рублей.
В Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства планируется запросить поддержку в размере 2,5 млрд. рублей. Регион вложит еще около 26 млн. рублей, муниципалитеты — более 78 млн. рублей.
Благодаря программе намечено переселить 4 тыс. 360 граждан из 142 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Площадь расселяемых жилых помещений оценивается в 66 тыс. кв. метров.
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