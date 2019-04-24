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Компания из Ярославля подготовит документацию на новую станцию обезжелезивания в Кузнецке

17:45 | 24.04.2019 | ЖКХ

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Кузнецк, 24 апреля 2019. PenzaNews. Зарегистрированное в Ярославле ООО «Проектно-строительная компания «ХимПромПроект» признано победителем электронного аукциона на подготовку проектной документации на строительство станции осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10 тыс. кубометров в сутки в Кузнецке Пензенской области.

Компания из Ярославля подготовит документацию на новую станцию обезжелезивания в Кузнецке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, контракт с компанией пока не заключен.

До сентября на разработанный проект намечено получить заключение государственной экспертизы, чтобы в III–IV кварталах подать заявку в Минстрой России на участие в национальном проекте «Экология» для получения софинансирования.

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Первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин выразил мнение, что «у города хорошие шансы», чтобы попасть в программу и к концу 2020 года построить станцию на водозаборе №8.

Согласно данным портала госзакупок, заказчиком проектной документации на строительство второй станции обезжелезивания воды в Кузнецке Пензенской области выступило городское управление капитального строительства.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3,5 млн. рублей.

В электронном аукционе приняли участие четыре общества с ограниченной ответственностью — «Строй-Тех», «Первая проектная компания», ПСК «ХимПромПроект» и «Водэко-строй».

Победителем признана компания «ХимПромПроект», предложившая цену в 1,9 млн. рублей.

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