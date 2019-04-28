Коллектор вблизи «Олимпа» в Пензе восстановлен, участок дороги засыпан щебнем ЖКХ

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники ООО «Горводоканал» завершили работы по восстановлению канализационного коллектора, из-за повреждения которого 27 апреля произошел провал грунта на проспекте Строителей в Пензе — неподалеку от торгового центра «Олимп».

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Устранение последствий аварии в общей сложности заняло около суток.

Количество техники и специалистов, задействованных все это время на месте коммунального ЧП, постоянно менялось.

Рабочие, накануне занимавшиеся ремонтом на сетях водоотведения, с наступлением темноты свою активность не снизили. Вечером, как и днем, проезд по этому участку дороги оказался затруднен, поскольку автомобилистам и общественному транспорту была доступна только одна полоса.

Утром в воскресенье, 28 апреля, на данном участке дороги наблюдалась другая картина: размеры ямы уже были не такими внушительными, а в течение нескольких часов ее и вовсе засыпали — сначала грунтом с песком, а затем щебнем.

Ход работ проконтролировал лично мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Пообщавшись с рабочими, он поставил задачу по восстановлению асфальта, как только позволят условия.

«После усадки грунта необходимо выполнить работы по асфальтировке дорожного полотна», — сказал он.