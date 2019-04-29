Люди должны увидеть качественные изменения в сфере обращения с отходами — Белозерцев ЖКХ

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Рядовые жители должны увидеть качественные изменения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в результате «мусорной реформы», стартовавшей в 2019 году. Такое мнение выразил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Для этого необходимо увеличивать количество контейнеров, содержать должным образом площадки по сбору мусора», — сказал он в ходе совещания, посвященного внедрению новой системы обращения с ТКО, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 29 апреля.

Для этого глава региона распорядился составить график приобретения контейнеров и контролировать его исполнение.

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«Жители должны понимать, за что они платят деньги. Необходимо оказывать услугу надлежащего уровня. Это повышает ответственность региональных операторов», — отметил Иван Белозерцев.

Особое внимание губернатор обратил на организацию вывоза мусора с территории малых населенных пунктов.

«Чтобы не устраивали свалок в лесных зонах, необходимо обустраивать контейнерные площадки в сельской местности», — пояснил он.

Глава региона добавил, что также следует определить специальные места для сбора крупногабаритного мусора.

Помимо этого, по словам Ивана Белозерцева, на каждой контейнерной площадке должны быть размещены контактные данные ответственной за ее содержание организации, чтобы жители имели возможность проинформировать об имеющихся проблемах, сообщает пресс-служба правительства региона.