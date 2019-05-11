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Мэр Пензы начал утро субботы с совещания по благоустройству

10:36 | 11.05.2019 | ЖКХ

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Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел рабочее совещание, посвященное благоустройству городских территорий, утром в субботу, 11 мая.

Мэр Пензы начал утро субботы с совещания по благоустройству

Фото: Penza-gorod.ru

Информируя мэра о проводимой работе, директор МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Вячеслав Голохвастов доложил, что сотрудники предприятия занимаются уборкой, а также покосом травы на улицах Захарова, Чаадаева, Свердлова, Калинина, Максима Горького и проспекте Победы.

По его словам, всего задействовано 30 человек.

В свою очередь руководитель МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев сообщил, что работники предприятия продолжают очищать улицы от грязи и пыли.

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Также краткий отчет представили главы администраций районов Пензы. Виктор Кувайцев призвал их при организации работ по покосу травы обратить особое внимание на участки, расположенные на «красных линиях».

Кроме того, он поручил активизировать борьбу с несанкционированной рекламой на световых опорах и фасадах зданий, привести в надлежащее состояние остановочные павильоны и произвести замену бордюрного камня там, где это необходимо.

«Руководители городских учреждений, социальных объектов и торговых предприятий также должны своевременно приводить прилегающие территории в порядок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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