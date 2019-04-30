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В Пензе решено продлить месячник по благоустройству

08:06 | 30.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Месячник по благоустройству, объявленный ранее в Пензе в период с 20 марта по 30 апреля, будет продлен до 15 мая. Соответствующее решение принял глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе решено продлить месячник по благоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эта мера связана с тем, что, несмотря на проведенный серьезный объем работ, в городе еще остались неубранные участки. Кроме того, предстоит большая работа по озеленению Пензы. В ближайшие дни нам поступит свыше 300 саженцев елей», — сказал он в ходе совещания в мэрии, состоявшегося в минувший понедельник, 29 апреля.

Виктор Кувайцев поручил привлечь свободную технику дорожных и строительных организаций к вывозу оставшегося мусора.

Как сообщает пресс-служба мэрии, до 15 мая МУП по очистке города продолжит бесплатно принимать мусор на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов по печатям администраций районов города в путевых листах.

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