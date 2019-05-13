Прокуратура в Пензе потребовала от регоператора наладить вывоз мусора ЖКХ

Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы потребовала от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Управление благоустройства и очистки» («УБО») наладить вывоз мусора с требуемой периодичностью.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, районная прокуратура проверила соблюдение требований СанПиН и графика вывоза ТКО с контейнерных площадок.

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«Установлено, что вывоз твердых коммунальных отходов региональным оператором ООО «Управление благоустройства и очистки» осуществлялся с нарушением периодичности, установленной санитарно-эпидемиологическим законодательством и графиком», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что по результатам проверки руководителю организации внесено представление об устранении выявленных недочетов, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавила Светлана Артамонова.