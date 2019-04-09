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Регоператор систематически нарушает график вывоза мусора в Пензе — Александр Утин

13:17 | 09.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Компания «Управление благоустройства и очистки» («УБО»), которая выполняет функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Пензы, систематически нарушает график вывоза мусора. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

Регоператор систематически нарушает график вывоза мусора в Пензе — Александр Утин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время на территории города Пензы в сфере по обращению с коммунальными отходами существует ряд проблем, связанных с неисполнением региональным оператором своих обязанностей», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 апреля.

Александр Утин напомнил, что 27 сентября 2018 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области и «УБО» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в «северной» зоне, куда входит региональный центр.

«В соответствии с одним из пунктов данного соглашения, региональный оператор не вправе допускать более 20 нарушений графика вывоза ТКО из мест сбора и накопления в городе. В нарушение вышеуказанного пункта соглашения региональным оператором постоянно допускается несоблюдение графика вывоза ТКО, а также нарушение графика [вывоза] крупногабаритного мусора, что приводит к переполнению контейнеров и захламлению территории контейнерных площадок», — отметил руководитель управления.

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По его словам, такие факты выявляются в ходе ежедневных рейдов, они фиксируются и направляются в областное управление ЖКХ и гражданской защиты населения для принятия мер.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 апреля в ходе объезда города мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал усилить контроль за своевременностью вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок. Кроме того, он поставил задачу привести в порядок ограждения на этих территориях.

На следующий день представители мэрии Пензы, районных администраций и «УБО» наметили шаги по корректировке процесса вывоза мусора. Чиновники предложили скорректировать график, увеличить кратность приезда машин для крупногабаритного мусора и рассмотреть вопрос о покупке малогабаритной техники для работы на тупиковых улицах. Еще одной темой стала организация раздельного сбора отходов.

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