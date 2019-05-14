Мэр Пензы призвал руководство «Горводоканала» обновить водозаборное оборудование ЖКХ

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал главного управляющего директора ООО «Горводоканал» Сергея Ивенкова провести обновление водозаборного оборудования.

Фото: Penza-gorod.ru

«Надо обновлять не только сети, но и водозаборное оборудование. Часть его была введена в эксплуатацию 40 лет назад и сегодня достаточно изношена. Следует вплотную заняться этим вопросом», — сказал он в ходе рабочей встречи в мэрии.

В свою очередь Сергей Ивенков сообщил, что на предприятии имеется несколько насосов для забора воды из водохранилища, но постоянно используется лишь один, другие находятся в резерве.

«На одном из них сейчас идут ремонтные работы. Мы ожидаем специалистов из Саратова, которые проведут обследование другого агрегата, по результатам определимся: будем ли его восстанавливать или менять на новый», — пояснил он.

По информации пресс-службы администрации Пензы, «Горводоканал» в 2019 году планирует заменить около 5 км водопроводных сетей, провести ремонт запорной арматуры и ряд других работ.