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Мэр Пензы призвал руководство «Горводоканала» обновить водозаборное оборудование

09:45 | 14.05.2019 | ЖКХ

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Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал главного управляющего директора ООО «Горводоканал» Сергея Ивенкова провести обновление водозаборного оборудования.

Мэр Пензы призвал руководство «Горводоканала» обновить водозаборное оборудование

Фото: Penza-gorod.ru

«Надо обновлять не только сети, но и водозаборное оборудование. Часть его была введена в эксплуатацию 40 лет назад и сегодня достаточно изношена. Следует вплотную заняться этим вопросом», — сказал он в ходе рабочей встречи в мэрии.

В свою очередь Сергей Ивенков сообщил, что на предприятии имеется несколько насосов для забора воды из водохранилища, но постоянно используется лишь один, другие находятся в резерве.

«На одном из них сейчас идут ремонтные работы. Мы ожидаем специалистов из Саратова, которые проведут обследование другого агрегата, по результатам определимся: будем ли его восстанавливать или менять на новый», — пояснил он.

По информации пресс-службы администрации Пензы, «Горводоканал» в 2019 году планирует заменить около 5 км водопроводных сетей, провести ремонт запорной арматуры и ряд других работ.

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