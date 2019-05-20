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Мэр Пензы поставил задачи по благоустройству территорий

12:22 | 20.05.2019 | ЖКХ

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Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обозначил первоочередные задачи по благоустройству городских территорий на предстоящую неделю в ходе совещания в понедельник, 20 мая.

Мэр Пензы поставил задачи по благоустройству территорий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он нацелил ответственных лиц на осуществление контроля за своевременным вывозом мусора, должным содержанием дорог и зеленых зон.

«Нельзя допускать захламления контейнерных площадок. Необходимо взаимодействовать с регоператором в части вывоза мусора», — сказал мэр, также призвав следить за чистотой.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что не везде приведены в надлежащее состояние ограждения. Так, он поручил заняться забором вдоль территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского.

Кроме того, мэр распорядился продолжать ремонтные работы на дорогах, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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