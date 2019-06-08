Мэр Пензы поручил выяснить, где необходима замена световых опор ЖКХ

Пенза, 8 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил департаменту ЖКХ и собственникам опор провести обследование контактной сети города и определить наиболее проблемные участки на центральных магистралях.

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«Основной комплекс работ по приведению контактных опор в порядок мы провели весной — отмыли, покрасили, но есть еще старые, которые портят вид городских улиц и требуют замены. Опоры должны выглядеть современно, их внешний вид следует обсудить с управлением градостроительства и архитектуры», — сказал он в ходе совещания в мэрии в пятницу, 7 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, общее количество опор, обслуживаемых в рамках контрактов в Пензе, составляет более 13 тыс. единиц. Из них более 10 тыс. находится в собственности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и свыше 3 тыс. — в оперативном управлении департамента ЖКХ.