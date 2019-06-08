EN
16:29:02 Суббота, 8 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы поручил выяснить, где необходима замена световых опор

09:26 | 08.06.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 8 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил департаменту ЖКХ и собственникам опор провести обследование контактной сети города и определить наиболее проблемные участки на центральных магистралях.

Мэр Пензы поручил выяснить, где необходима замена световых опор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основной комплекс работ по приведению контактных опор в порядок мы провели весной — отмыли, покрасили, но есть еще старые, которые портят вид городских улиц и требуют замены. Опоры должны выглядеть современно, их внешний вид следует обсудить с управлением градостроительства и архитектуры», — сказал он в ходе совещания в мэрии в пятницу, 7 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, общее количество опор, обслуживаемых в рамках контрактов в Пензе, составляет более 13 тыс. единиц. Из них более 10 тыс. находится в собственности ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и свыше 3 тыс. — в оперативном управлении департамента ЖКХ.

Загрузка...
Читайте также
После фейерверка в День России пензенцы смогут уехать на общественном транспорте «Строй-Партнер» заменит кирпич в вентканалах дома в Заре
Пензенские приставы арестовали машину главы охранного агентства В Кузнецке «Lada Priora» сбила мальчика
В Сердобске разыскивают мужчину, напавшего на пенсионерку Сердобский врач получил служебное жилье
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама