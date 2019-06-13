В Пензе у «Олимпа» демонтирован асфальт, уложенный после ремонта коллектора ЖКХ

Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Рабочие ООО «Горводоканал» вскрыли асфальт, уложенный на участке дороги на проспекте Строителей в Пензе недалеко от торгового центра «Олимп» после ремонта коллектора в конце апреля.

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», на месте задействован трактор с отбойным молотком.

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Также поблизости находится служебный автомобиль ресурсоснабжающей организации с символикой головной компании «Российские коммунальные системы» («РКС») и девизом «Любимому городу — чистую воду!»

О проведении работ на проезжей части водителей информируют установленные на дороге знаки, которые предупреждают о необходимости снижения скорости и объезда справа.

По имеющейся информации, демонтаж асфальта связан с просадкой грунта после ремонта коллектора.

В пресс-службе ООО «Горводоканал» проведение работ на проспекте Строителей пока никак не прокомментировали, пообещав сообщить подробности и сроки восстановления асфальта в ближайшее время.