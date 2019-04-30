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Автомобилистам пришлось объезжать место коммунальной аварии у «Олимпа» по тротуару

13:49 | 30.04.2019 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Автомобилисты, следовавшие минувшей ночью по проспекту Строителей в Пензе по направлению из центра города, стали невольными нарушителями ПДД из-за устранения последствий коммунальной аварии, которая вновь произошла вблизи ТЦ «Олимп».

Автомобилистам пришлось объезжать место коммунальной аварии у «Олимпа» по тротуару

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Очевидец, приславший в редакцию ИА «PenzaNews» видеозапись, сообщил, что она была сделана в начале второго ночи — несмотря на поздний час, автомобилей на этом участке дороги было немало.

По его словам, движение по проспекту Строителей около «Олимпа» оказалось полностью блокировано из-за работающей спецтехники, и автомобилистам ничего не оставалось, кроме как объезжать место ремонта сетей по тротуару, поскольку альтернативный путь — через АЗС «Лукойл» — был перекрыт в связи с приемкой топлива.

Труднее всего, как отметил собеседник агентства, пришлось тем водителям, которые управляли автомобилями с невысоким клиренсом. Для них бордюр стал серьезным препятствием при съезде на дорогу.

Утром во вторник, 30 апреля, на проблемном участке уже не было ни коммунальной техники, ни работников, которые засыпали яму щебнем.

Движение транспорта осуществлялось в два ряда. Автомобильных заторов не наблюдалось.

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