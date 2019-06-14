EN
17:48:50 Пятница, 14 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на обустройство коммуникаций у набережной потребуется около 507 млн. рублей

15:35 | 14.06.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Около 507 млн. рублей потребуется для обустройства инженерных коммуникаций в ходе реконструкции набережной реки Суры в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе на обустройство коммуникаций у набережной потребуется около 507 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект, кроме мощения, которое мы делаем, устройства зеленых зон, предусматривает обустройство инженерных коммуникаций. В частности, ближе к Бакунинскому мосту у нас должен выйти коллектор. […] Мы имеем уже такую проектно-сметную документацию с перекладкой и устройством локальных очистных сооружений и выпусков», — пояснил он в ходе 58-й внеочередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 14 июня.

Виктор Кувайцев напомнил, что с этой целью начата работа по изъятию земельных участков для муниципальных нужд.

В продолжение темы глава администрации Пензы добавил, что вблизи Моста дружбы будет переложен водопровод, но разрытий, в том числе в местах расположения зеленых насаждений, в ходе работ не планируются.

Загрузка...
Читайте также
Мастера из России, Белоруссии и Казахстана приехали на пензенский фестиваль «Канитель» В Пензе 21 июня ограничат продажу алкоголя
МТС на треть увеличила в Пензе зону покрытия сети 4G Виктор Кувайцев рассчитывает, что уровень культуры жителей Пензы со временем вырастет
В Пензе мужчину будут судить за смерть сожительницы Глава Пензы подарил карты округов депутатам, которые вновь будут баллотироваться в гордуму
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама