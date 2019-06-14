В Пензе на обустройство коммуникаций у набережной потребуется около 507 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Около 507 млн. рублей потребуется для обустройства инженерных коммуникаций в ходе реконструкции набережной реки Суры в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Проект, кроме мощения, которое мы делаем, устройства зеленых зон, предусматривает обустройство инженерных коммуникаций. В частности, ближе к Бакунинскому мосту у нас должен выйти коллектор. […] Мы имеем уже такую проектно-сметную документацию с перекладкой и устройством локальных очистных сооружений и выпусков», — пояснил он в ходе 58-й внеочередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 14 июня.

Виктор Кувайцев напомнил, что с этой целью начата работа по изъятию земельных участков для муниципальных нужд.

В продолжение темы глава администрации Пензы добавил, что вблизи Моста дружбы будет переложен водопровод, но разрытий, в том числе в местах расположения зеленых насаждений, в ходе работ не планируются.