Массовое отключение воды в Пензе из-за выпускных перенесли на 24 июня ЖКХ

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Руководство ООО «Горводоканал» совместно с администрацией Пензы приняло решение о переносе запланированного на 20 июня отключения холодного водоснабжения на ближайший понедельник, 24-е число.

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Как сообщает пресс-служба компании, это связано с проведением на текущей неделе выпускных вечеров в школах.

Список территорий, которые будут без водоснабжения останется неизменным.

Ранее стало известно, что необходимо устранить утечку и последствия просадки асфальтового покрытия у здания №28 на улице Некрасова, а также провести работы по замене запорной арматуры и плановому ремонту оборудования.

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По данным «Горводоканала», с 8.00 до 24.00 воды не будет на улицах Ленина, Гагарина, Титова, Беляева, Циолковского, Крупской, Леонова, Шмидта, Ударной, Комсомольской, Докучаева и Кулибина.

Также ее подача будет приостановлена в микрорайоне Бугровка, на улицах 8 Марта, Карпинского, Суворова, Вяземского, Островского, Пугачева, Малой Бугровке, Некрасова, Бекешской, Коммунистической, Ворошилова, на проспекте Победы, в так называемом Цыганском поселке и Райках.

Временно без холодного водоснабжения останутся больница №1 на улице Гагарина, станция скорой помощи, областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова, противотуберкулезные диспансер и больница, а также ряд других объектов.

Планируется организовать подвоз воды.