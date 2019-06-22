EN
18:29:40 Суббота, 22 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе с начала года снесено 23 ветхих дома

11:15 | 22.06.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. 23 многоквартирных дома снесено в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013–2019 годы» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе с начала года снесено 23 ветхих дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным городской администрации, в настоящее время работы ведутся по девяти адресам: улица Куйбышева, 35; улица Набережная реки Мойки, 11; площадь Мироносицкая, 1/2; улица Гоголя, 14; улица Чехова, 31 и 37; улица Воровского, 30 и 3Ц; улица Долгова, 23.

Снос еще двух домов будет начат после отключения зданий от коммунальных ресурсов.

23 марта 2019 года в ходе визита в Заводской район мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что всего в 2019 году предстоит снести 57 ветхих и аварийных домов.

По его словам, некоторые дома подрядные организации разбирают в счет использования вторичных материалов. В остальных случаях мероприятия финансируются из средств городского бюджета.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе женщина стала жертвой мошенничества при получении кредита На здании гимназии №1 открыта мемориальная доска в память о размещении эвакогоспиталя
Освободившийся на улице Коммунистической в Пензе участок вновь застроят Пензенские выпускники улучшили результаты ЕГЭ по английскому языку
В Пензе выясняют личность сбитого пешехода В Пензе после ДТП на проспекте Победы госпитализированы две женщины
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама