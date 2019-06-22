В Пензе с начала года снесено 23 ветхих дома ЖКХ

Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. 23 многоквартирных дома снесено в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013–2019 годы» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По данным городской администрации, в настоящее время работы ведутся по девяти адресам: улица Куйбышева, 35; улица Набережная реки Мойки, 11; площадь Мироносицкая, 1/2; улица Гоголя, 14; улица Чехова, 31 и 37; улица Воровского, 30 и 3Ц; улица Долгова, 23.

Снос еще двух домов будет начат после отключения зданий от коммунальных ресурсов.

23 марта 2019 года в ходе визита в Заводской район мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что всего в 2019 году предстоит снести 57 ветхих и аварийных домов.

По его словам, некоторые дома подрядные организации разбирают в счет использования вторичных материалов. В остальных случаях мероприятия финансируются из средств городского бюджета.