Мэр потребовал оповестить оставшихся без воды пензенцев о сроках ремонтных работ ЖКХ

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал от начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексея Михайлова обеспечить оповещение жителей домов, оставшихся без воды, о планируемых сроках завершения ремонтных работ и возобновлении подачи коммунального ресурса.

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По его словам, к концу дня должна быть полная картина того, сколько зданий останется без ХВС в связи с ликвидацией порывов после массового отключения и когда вода появится в доме №109А на улице Московской, вблизи которого произошла утечка.

«[Необходимо] чтобы «Горводоканал» работу организовал и дал бы нам время, на сколько он отключит этих потребителей», — отметил Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 25 июня.

Глава администрации Пензы также поручил проконтролировать ход ремонтных работ, запланированных на предстоящую ночь.