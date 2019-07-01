В Неверкинском районе выявлено нарушение при начислении платы за холодную воду ЖКХ

Неверкино, 1 июля 2019. PenzaNews. Прокуратура Неверкинского района Пензенской области выявила нарушение при начислении платы за холодное водоснабжение МУП «Неверкинское ЖКХ» после обращения местного жителя.

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«Было установлено, что эта организация выставила заявителю квитанцию на оплату услуги холодного водоснабжения произвольно, без использования фактических показателей, подлежащих учету», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что по итогам прокурорской проверки руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства.

«Оно рассмотрено и удовлетворено, гражданину произведен перерасчет денежных средств, начисленных за предоставление услуги холодного водоснабжения, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.