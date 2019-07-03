В Пензе устранена авария на коллекторе вблизи «Олимпа» ЖКХ

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Авария на канализационном коллекторе, ставшая причиной провала грунта на проспекте Строителей в Пензе — неподалеку от торгового центра «Олимп», устранена. Об этом сообщил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 3 июля.

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Он пояснил, что после замены участка трубы рабочие приступили к восстановлению данного участка дороги.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал выполнить эту задачу в кратчайшие сроки.

«До конца дня необходимо завершить восстановление благоустройства поврежденного участка, учитывая трафик одной из центральных магистралей нашего города», — отметил он.

По данным пресс-службы администрации Пензы, в настоящее время движение транспорта осуществляется по двум полосам; троллейбусы №7 вернулись на прежний маршрут.