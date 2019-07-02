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Названа причина нового провала грунта у «Олимпа» в Пензе

19:18 | 02.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Разрушение самотечного канализационного коллектора диаметром 600 мм стало причиной нового провала грунта, произошедшего на второй полосе дороги на проспекте Строителей в Пензе — неподалеку от торгового центра «Олимп» — по направлению из центра города в микрорайон Арбеково. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООО «Горводоканал».

Названа причина нового провала грунта у «Олимпа» в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Предыдущий инцидент с провалом грунта возле ТЦ «Олимп» произошел 27 апреля, но тогда яма образовалась на другой полосе движения. Аварийный отрезок трубы был заменен. В этот раз сотрудники ресурсоснабжающей организации займутся ремонтом другой части коллектора», — поясняется в тексте.

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В нем отмечается, что ремонт планируется завершить в ближайшее время, при этом конкретные сроки не уточняются.

Масштаб последствий коммунальной аварии оценил лично мэр Пензы Виктор Кувайцев.

В связи со значительным повреждением дорожного полотна он принял решение о перекрытии первой и второй полос.

«Необходимо на время изменить маршрут общественного транспорта, в частности, прекратить движение троллейбусов на период проведения аварийных работ», — распорядился Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, глава городской администрации поставил перед представителями ресурсоснабжающей организации задачу выполнить все ремонтные работы в самые кратчайшие сроки.

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