EN
13:45:39 Пятница, 5 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы призвал горожан присоединиться к санитарной пятнице

10:11 | 05.07.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал трудовые коллективы и неравнодушных горожан выйти на уборку во время санитарной пятницы, 5 июля.

Мэр Пензы призвал горожан присоединиться к санитарной пятнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Присоединяйтесь к мероприятиям по благоустройству! Убрать мусор на подведомственной территории, в собственном дворе, в ближайшем сквере — любая помощь поможет сделать наш город чище и уютнее. Только вместе мы сможем не только навести порядок, но и поддерживать его. Благодарю вас за активную жизненную позицию, трудолюбие, любовь к Пензе!» — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работники коммунальных служб, городской и районных администраций, учреждений социальной сферы выйдут на уборку закрепленных участков, будут собирать мусор, подметать пешеходные дорожки, очищать световые опоры от объявлений.

Загрузка...
Читайте также
Компания «ФомЛайн» запустила в Кузнецке завод по производству эластичного пенополиуретана В Пензе от «РЖД» требуют возместить ущерб от гибели лося под колесами поезда
В Кузнецке в ДТП получил травмы водитель мопеда Пензенцы отмечены на творческом конкурсе, посвященном истории семьи
В Заречном за полгода услугами социального такси воспользовались 128 человек Появились подробности пожара в двухквартирном доме в Маньчжурии
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама