Мэр Пензы призвал горожан присоединиться к санитарной пятнице ЖКХ

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал трудовые коллективы и неравнодушных горожан выйти на уборку во время санитарной пятницы, 5 июля.

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«Присоединяйтесь к мероприятиям по благоустройству! Убрать мусор на подведомственной территории, в собственном дворе, в ближайшем сквере — любая помощь поможет сделать наш город чище и уютнее. Только вместе мы сможем не только навести порядок, но и поддерживать его. Благодарю вас за активную жизненную позицию, трудолюбие, любовь к Пензе!» — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работники коммунальных служб, городской и районных администраций, учреждений социальной сферы выйдут на уборку закрепленных участков, будут собирать мусор, подметать пешеходные дорожки, очищать световые опоры от объявлений.