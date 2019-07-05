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В Пензе скорректируют документацию на строительство насосной станции водопровода «Побочино»

17:25 | 05.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Корректировку проектно-сметной документации на строительство насосной станции водопровода «Побочино» необходимо провести в Пензе в кратчайшие сроки для возобновления возведения объекта. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания с представителями ООО «Горводоканал», строительных компаний и ответственных должностных лиц.

В Пензе скорректируют документацию на строительство насосной станции водопровода «Побочино»

Фото: Pnzreg.ru

«Задача очень серьезная, и все проблемные вопросы нужно решить сейчас, не затягивая. Проектные компании, институты власти, соответствующие муниципальные предприятия — все должны оперативно решать возникающие вопросы. Мы идем в одной лодке, а финишная прямая — это показатели по сдаче жилья», — отметил он.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках проекта «Жилье» предусмотрено выделение денежных средств из федерального бюджета Пензенской области на строительство школы в микрорайоне №6 Арбеково и автомобильной дороги.

При этом обязательным условием софинансирования из федерального бюджета является ввод в эксплуатацию девяти многоквартирных домов общей площадью 79 тыс. кв. метров в Арбеково.

В свою очередь для этого требуется возобновить строительство насосной станции водопровода «Побочино», которое оценивается примерно в 350 млн. рублей.

Работу решено разбить на четыре этапа. Первые два на сумму 150 млн. рублей планируется завершить в 2019 году, чтобы выполнить поставленные проектом задачи.

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