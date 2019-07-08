EN
01:38:04 Вторник, 9 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Средства резервного фонда направят на решение проблем с водой в 13 пензенских селах

16:52 | 08.07.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Средства из резервного фонда правительства Пензенской области будут направлены на решение проблем с водоснабжением 13 населенных пунктов благодаря введению на этих территориях режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Дмитрий Герасимов, не уточнив при этом конкретных цифр.

Средства резервного фонда направят на решение проблем с водой в 13 пензенских селах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В одном населенном пункте — поселке Ново-Знаменское Башмаковского района — работы по капитальному ремонту артезианской скважины были завершены, водоснабжение нормализовано, жителям подается вода в полном объеме», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 8 июля.

Дмитрий Герасимов добавил, что работы ведутся в Башмаково, Беково, Засечном и Мичуринском.

Читайте также

Перебои с водой в Пензенской области объяснили поливом огородов

«Дополнительно на этой неделе работы начнутся еще в четырех населенных пунктах: в Усть-Узе Шемышейского района, [...] в селе Кондоль, сегодня начинаются в Кевдо-Мельситово по бурению скважины и работы начнутся в поселке Чемодановка по капитальному ремонту скважины, водонапорной башни и водонапорных сетей», — уточнил врио начальника ведомства.

По его словам, муниципалитеты уже направили в министерство финансов Пензенской области документы для получения средств из резервного фонда.

«Помимо этого, муниципальные образования обращаются в управление за выделением необходимых материалов из резервного фонда областного. Оказываем мы поддержку и помощь с выделением глубинных насосов для замены на артезианских скважинах, чтобы увеличить подачу воды, и, соответственно, с выдачей из резервного фонда водопроводной трубы», — пояснил он.

Загрузка...
Читайте также
Медиарейтинг Белозерцева вырос на фоне событий в Чемодановке Беременные двойнями женщины с преждевременным разрывом плодных оболочек спасены в Пензе
В Пензенской области проанализировали состояние сетей и объектов водоснабжения Поступления от штрафов за нарушения ПДД снизились из-за сроков заключения контрактов
Перебои с водой в Пензенской области объяснили поливом огородов В Пензенской области открыта горячая линия по вопросам оказания туруслуг
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама