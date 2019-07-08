Средства резервного фонда направят на решение проблем с водой в 13 пензенских селах ЖКХ

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Средства из резервного фонда правительства Пензенской области будут направлены на решение проблем с водоснабжением 13 населенных пунктов благодаря введению на этих территориях режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Дмитрий Герасимов, не уточнив при этом конкретных цифр.

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«В одном населенном пункте — поселке Ново-Знаменское Башмаковского района — работы по капитальному ремонту артезианской скважины были завершены, водоснабжение нормализовано, жителям подается вода в полном объеме», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 8 июля.

Дмитрий Герасимов добавил, что работы ведутся в Башмаково, Беково, Засечном и Мичуринском.

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«Дополнительно на этой неделе работы начнутся еще в четырех населенных пунктах: в Усть-Узе Шемышейского района, [...] в селе Кондоль, сегодня начинаются в Кевдо-Мельситово по бурению скважины и работы начнутся в поселке Чемодановка по капитальному ремонту скважины, водонапорной башни и водонапорных сетей», — уточнил врио начальника ведомства.

По его словам, муниципалитеты уже направили в министерство финансов Пензенской области документы для получения средств из резервного фонда.

«Помимо этого, муниципальные образования обращаются в управление за выделением необходимых материалов из резервного фонда областного. Оказываем мы поддержку и помощь с выделением глубинных насосов для замены на артезианских скважинах, чтобы увеличить подачу воды, и, соответственно, с выдачей из резервного фонда водопроводной трубы», — пояснил он.