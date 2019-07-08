В Пензенской области проанализировали состояние сетей и объектов водоснабжения ЖКХ

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов озвучил результаты анализа состояния сетей и объектов водоснабжения, проведенного в регионе.

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«Требуют капитального ремонта или замены более 2,7 тыс. км водопроводных сетей», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 8 июля.

Дмитрий Герасимов добавил, что также необходим капремонт 326 водонапорных башен, 200 артезианских скважин и шести родниковых каптажей.

«Дополнительно необходимо 78 новых скважин пробурить в населенных пунктах Пензенской области», — отметил он.

Врио начальника управления пояснил, что в некоторых населенных пунктах необходимые работы проводят за счет средств резервного фонда регионального правительства в связи с введением режима ЧС, а еще 60 муниципальных образований с 91 объектом вошли в областную программу «Чистая вода» на 2019 год.

«Предусмотрено капитально отремонтировать 29 водонапорных башен, 10 артезианских скважин, более 41 км водопроводных сетей», — сказал Дмитрий Герасимов, добавив, что также намечено, в частности, строительство резервуаров и бурение двух артезианских скважин.

По его словам, торги по определению подрядчиков проведены в отношении 49 объектов, причем на 25-ти работы выполнены, еще по 39 заявкам контракты намечено подписать до 20–25 июля.

Дмитрий Герасимов также обратил внимание на то, что на данный момент удалось сэкономить около 800 тыс. рублей, поэтому планируется дополнительно отремонтировать скважины в Сосновоборске и Индерке.