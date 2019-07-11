EN
21:50:53 Четверг, 11 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Роспотребнадзоре отреагировали на жалобы пензенцев по поводу запаха воды

17:39 | 11.07.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Регионального управление Роспотребнадзора в ответ на жалобы от жителей Пензы на наличие неприятного запаха питьевой воды порекомендовало ее дополнительно очищать.

В Роспотребнадзоре отреагировали на жалобы пензенцев по поводу запаха воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При повышении температуры воды содержание планктона в воде возрастает. Для обеспечения эпидемической безопасности питьевой воды централизованного водоснабжения концентрацию хлора в воде увеличивают до значений, не превышающих предельно допустимой концентрации. Данная мера в обязательном порядке согласовывается с управлением Роспотребнадзора по Пензенской области [...] и будет действовать до тех пор, пока уровень планктона не уменьшится до допустимых значений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что из-за увеличения количества остаточного хлора и использования сернокислого алюминия возможен специфический запах воды, который пропадает после кипячения или в процессе отстаивания жидкости в открытой емкости.

Читайте также

В Пензенской области проанализировали состояние сетей и объектов водоснабжения

«В настоящий момент по микробиологическим показателям питьевая вода соответствует всем необходимым требованиям. Она безопасна в эпидемическом отношении. Специалисты ООО «Горводоканал» постоянно контролируют качество воды на водопроводе, в местах водозабора, перед поступлением в сеть, а также в распределительной сети», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что все действия по доведению качества питьевой воды до нормативного уровня выполняются в строгом соответствии с технологической картой.

«Усилен лабораторный контроль качества питьевой воды на всех стадиях очистки, перед подачей в разводящую сеть и непосредственно в местах водоразбора. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Пензенской области», — сказали в ведомстве.

Загрузка...
Читайте также
Валерий Беспалов ознакомился с организацией форума «Инженеры будущего» в Оренбурге Для пензенских колоний и СИЗО закуплено медоборудование
В Колышлее перед судом предстанет водитель, сбивший инспектора ДПС В пензенских колониях 33 осужденных приняли православие
Оштрафованы руководители двух УК Пензы, незаконно взимавших плату за вывоз мусора Пропавший житель Заречного найден убитым
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама