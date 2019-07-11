В Роспотребнадзоре отреагировали на жалобы пензенцев по поводу запаха воды ЖКХ

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Регионального управление Роспотребнадзора в ответ на жалобы от жителей Пензы на наличие неприятного запаха питьевой воды порекомендовало ее дополнительно очищать.

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«При повышении температуры воды содержание планктона в воде возрастает. Для обеспечения эпидемической безопасности питьевой воды централизованного водоснабжения концентрацию хлора в воде увеличивают до значений, не превышающих предельно допустимой концентрации. Данная мера в обязательном порядке согласовывается с управлением Роспотребнадзора по Пензенской области [...] и будет действовать до тех пор, пока уровень планктона не уменьшится до допустимых значений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что из-за увеличения количества остаточного хлора и использования сернокислого алюминия возможен специфический запах воды, который пропадает после кипячения или в процессе отстаивания жидкости в открытой емкости.

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«В настоящий момент по микробиологическим показателям питьевая вода соответствует всем необходимым требованиям. Она безопасна в эпидемическом отношении. Специалисты ООО «Горводоканал» постоянно контролируют качество воды на водопроводе, в местах водозабора, перед поступлением в сеть, а также в распределительной сети», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что все действия по доведению качества питьевой воды до нормативного уровня выполняются в строгом соответствии с технологической картой.

«Усилен лабораторный контроль качества питьевой воды на всех стадиях очистки, перед подачей в разводящую сеть и непосредственно в местах водоразбора. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Пензенской области», — сказали в ведомстве.