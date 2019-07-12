При реконструкции улицы Чаадаева в Пензе учтут отвод воды с прилегающих территорий ЖКХ

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Необходимость отведения воды с прилегающих к улице Чаадаева территорий в микрорайоне Шуист города Пензы будет учтена при обустройстве ливневой канализации в рамках реконструкции дороги. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Планируется выполнить строительство ливневой канализации с очистными сооружениями, которая позволит обеспечить отвод с проезжей части. Мощность ливневой канализации учитывает сбор ливневых стоков с прилагающих территорий. В настоящее время разрабатывается проектная документация», — пояснили в администрации Пензы.

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В мэрии добавили, что в рамках проекта планируется довести до нормативного состояния участок дороги от Большого Сурского моста до улицы Дружбы, выполнить расширение дороги по улице Чаадаева до четырех полос движения с обустройством от улицы Дружбы до выхода на федеральную дорогу М5 «Урал».

В пресс-службе напомнили, что в 2017 году в районе школы №66 на 660 мест начато строительство ливневой канализации, обеспечивающей водоотведение с улиц Чапаева и прилегающей территории.

«В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы. В рамках проекта будет выполнено строительство накопительного резервуара, линейного участка, очистных сооружений», — отметили в мэрии.