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Мэр оценил готовность магистральной ливневой канализации в Заре

14:09 | 14.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, его заместитель Магомед Агамагомедов и начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов оценили готовность магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных домов, расположенных севернее микрорайона №6 жилого района Заря-1, в ходе выезда на место в воскресенье, 14 июля.

Мэр оценил готовность магистральной ливневой канализации в Заре

Фото: Penza-gorod.ru

«Объект практически готов. Нужно оперативно сделать подъездные пути к нему и закончить работы по благоустройству», — отметил Виктор Кувайцев.

Он добавил, что строительство магистральной ливневой канализации стало одним из этапов масштабной работы по обустройству инженерной и дорожной инфраструктуры в Заре.

«Мы стараемся, чтобы жизнь в данном микрорайоне была комфортной. В настоящее время проведена процедура торгов на строительство участка дороги в районе земельных участков, предоставленных для многодетных семей. Работы планируется завершить до конца года», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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Согласно данным портала госзакупок, 29 декабря 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице Игоря Умнова и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили муниципальный контракт на строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных домов, расположенным севернее микрорайона №6 жилого района Заря-1.

Его цена составила около 21 млн. рублей.

В соответствии с требованиями заказчика, предварительно была запроектирована закрытая сеть дождевой канализации. Принята следующая схема: воды от микрорайона и прилегающей автодороги по самотечным коллекторам будут подаваться в аккумулирующий резервуар №1, далее — перекачиваться по напорному трубопроводу в самотечную сеть ливневой канализации с последующей подачей в аккумулирующий резервуар №2 и затем поступать на очистные сооружения с последующим выпуском воды в водоем.

Работы по контракту требовалось завершить к сентябрю 2018 года.

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