Стоимость капремонта дома в центре Пензы завысили примерно на 1 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Стоимость капитального ремонта фасада дома №69 на улице Кирова в Пензе, расположенного напротив здания регионального правительства, оказалась завышена примерно на 1 млн. рублей. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, субсидия в размере 5,1 млн. рублей на капремонт фасада была предоставлена из бюджета Пензы организации, генеральный директор которой заключил договоры подряда на выполнение соответствующих работ.

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«В соответствии с подписанной заказчиком и подрядчиком документацией, работы выполнены в полном объеме и надлежащего качества. Вместе с тем, по данным привлеченных к проверке специалистов, примененные в смете расценки завышены. Фактическая стоимость выполненных работ ниже оплаченной на сумму от 800 тыс. до 1 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что аналогичные нарушения были выявлены еще по двум домам.

Светлана Артамонова отметила, что одной из причин стало отсутствие проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта должностными лицами управления ЖКХ Пензы.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности», — уточнила она.