Губернатор и глава «РКС» обсудили вопросы водоснабжения жителей Пензы ЖКХ

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Повышение качества водоснабжения жителей Пензы стало главной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и генерального директора АО «РКС-Менеджмент» Игоря Дибцева.

Фото: Pnzreg.ru

Иван Белозерцев пояснил, что хочет видеть развитие пензенского ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»), активный ремонт сетей, снижение числа аварий и повышение качества услуг.

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«Муниципальная и региональная власть всегда идут навстречу в решении рабочих вопросов, у водоканала есть хорошие перспективы для развития. У нас есть ряд программ, поддерживающих жилищное строительство. Объемы строящегося жилья растут, а значит, растет и число абонентов водоканала», — отметил глава региона в ходе встречи, состоявшейся в правительстве региона в минувший понедельник, 22 июля.

В свою очередь Игорь Дибцев, возглавивший холдинг 16 июля, своими основными задачами на новом посту назвал повышение операционной эффективности «РКС», территориальное расширение бизнеса и улучшение качества обслуживания.

«Работы без проблем не бывает. Мне очень импонирует Ваш стиль ведения диалога. Я уверен, что мы найдем пути для продолжения продуктивного сотрудничества», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, специалисты ООО «РКС-Инжиниринг» завершили технический аудит «Горводоканала». На основании заключения подготовлен план работ до 2037 года по реконструкции сетей и сооружений ориентировочной стоимостью 11 млрд. рублей. Прорабатывается вопрос о передаче объектов водоснабжения в концессию.