Долг «ТНС энерго Пенза» перед «Пензаэнерго» превысил 800 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Задолженность ООО «ТНС энерго Пенза» в неоспариваемой части перед филиалом «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» за услуги по передаче электроэнергии в Пензенской области превысила 838 млн. рублей по состоянию на 24 июля.

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По данным «Пензаэнерго», сбытовая компания, имеющая статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области, задолжала 377 млн. рублей за май и 461 млн. рублей за июнь, при этом все обращения в ее адрес остались без ответа.

«Начиная с января 2019 года, гарантирующий поставщик ежемесячно затягивает оплату по счетам за услуги, оказанные сетевой компанией. Так, например, по платежам за май просрочка на текущую дату составила 33 дня», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Россети Волга».

В нем отмечается, что сложившаяся ситуация напоминает политику бывшего гарантирующего поставщика — ОАО «Пензаэнергосбыт» — в течение нескольких месяцев перед лишением данного юридического лица своего статуса в 2013 году.

«Систематические срывы ООО «ТНС энерго Пенза» сроков оплаты услуг по передаче электроэнергии затрудняют финансирование ремонтной программы на территории Пензенской области, необходимой для поддержания постоянной эксплуатационной готовности и надежности энергосистемы, а также инвестиционной программы, направленной как на увеличение надежности электросетевого хозяйства, так и на выполнение мероприятий по технологическим присоединениям абонентов», — подчеркивается в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что компания «Россети Волга», несмотря ни на что, продолжит предпринимать усилия для своевременного и качественного выполнения всех намеченных производственных планов.

«Однако масштабная проблема неплатежей за услуги по передаче электроэнергии — в особенности в период интенсивной подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок энергосистемы в отопительный период 2019–2020 годов — неизбежно негативно отражается на общем инвестиционном климате региона. В настоящее время основная задача для всех участников энергетического рынка в Пензенской области — не допустить снижения платежной дисциплины и формирования многомиллионных долгов», — поясняется в сообщении.

О сложившейся ситуации проинформирован штаб по обеспечению безопасности электроснабжения, действующий при правительстве Пензенской области.

В «Пензаэнерго» вопрос об оплате оказанных услуг по передаче электроэнергии и снижении дебиторской задолженности стоит на особом контроле.