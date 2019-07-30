Во дворах Пензы в рамках создания комфортной среды установят лавочки, урны и вазоны ЖКХ

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы объявило четыре электронных аукциона на выполнение работ по установке малых архитектурных форм — лавочек, урн и вазонов.

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Они будут размещены во дворах, включенных в 2019 году в муниципальную программу формирования комфортной городской среды.

Наибольшая сумма предусмотрена для Октябрьского района. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн. 928 тыс. 600 рублей.

Малые архитектурные формы намечено установить в 12 дворах: на проспекте Строителей, 166; 30; 50; 98 и 108; на улице Аустрина, 146 и 150А; на улице Леонова, 19; на проспекте Победы, 77 и 79; на улице Кронштадтской, 7; на улице Рахманинова, 20; 25 и 27; на улице Бородина, 17; а также на улице Лядова, 18, 20 и 32.

Там в общей сложности появится 138 скамеек со спинками, на которых методом выжигания по дереву должна быть нанесена надпись «Современная городская среда», 130 урн с козырьком от осадков с изображением ласточки и 25 вазонов.

Начальная цена аукциона по Первомайскому району составляет 926 тыс. 200 рублей.

На эти средства будут установлены 73 скамейки и 71 урна в восьми дворах: на улице Мира, 33, 37, 47, 49; на улице Военный городок, 156 и 188; на улице Кижеватова, 1 и 3; на улице Кижеватова, 31, а также улице Воронова, 24; на улице Тепличной, 8 и 10; на улице Калинина, 119А и 119Б; на проезде Пограничном, 11 и 21; на улице Межрайонной, 12; на улице Экспериментальной, 12, 16, 17 и 18.

В Железнодорожном районе на данные цели предусмотрено 763 тыс. 100 рублей.

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Там малые архитектурные формы планируется тоже разместить в восьми дворах: на улице Пролетарской, 6; на улице Ухтомского, 3А, 3Б и 5; на улице Чаадаева, 111 и 113; на улице Клары Цеткин, 53 и 55; 49 и 51; на улице Измайлова, 73 и 81; на улице Спартаковской, 18 и 26; на улице Суворова, 15, а также на улице Бакунина, 30А, 36 и 36А. Для этих территорий будет закуплено 55 скамеек, 58 урн и шесть вазонов.

Минимальная цена контракта по Ленинскому району — 656 тыс. 400 рублей.

В шести дворах — на улице 8 Марта, 15; на улице Карпинского, 1, 1А и 7; 45; на улице Коммунистической, 36, 36А и 40А; на улице Пушкина, 22 и 24; на улице Карла Маркса, 12 — будет установлено 50 скамеек и 54 урны.

Размещение малых архитектурных форм будет осуществляться за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов с привлечением средств жителей.