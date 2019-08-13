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Утечка на улице Суворова в Пензе устранена — «Горводоканал»

17:59 | 13.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Основные мероприятия по ремонту водопроводных сетей на улице Суворова в Пензе — в районе пересечения с улицей Некрасова — завершены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова.

Утечка на улице Суворова в Пензе устранена — «Горводоканал». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, бригада выехала на место порыва сразу после поступления информации об образовании свища на стальной водопроводной трубе диаметром 300 мм, при этом для выполнения ремонта потребовалось перекрыть одну полосу движения на оживленной дороге.

Представитель «Горводоканала» уточнила, что основную часть работ удалось завершить к 17.00.

«В настоящий момент специалистами производится благоустройство проезжей части», — пояснила собеседница агентства.

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