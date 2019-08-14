В Пензенской области будут штрафовать за несоблюдение порядка накопления ТКО ЖКХ

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях планируется дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за несоблюдение требований к порядку накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

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Предполагается, что действие данной статьи будет распространяться на случаи, не образующие составы правонарушений, административная ответственность за которые предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Так, предлагается ввести наказание за нарушение порядка накопления ТКО, который утвержден постановлением правительства Пензенской области от 11 апреля 2018 года.

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Речь идет о необеспечении создания мест накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритного; их ненадлежащем содержании; неразмещении на мусорных площадках необходимой информации; а также об установке контейнеров на не предназначенных для этого территориях.

Данные правонарушения повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Помимо этого, законопроект предусматривает введение ответственности за несоблюдение правил накопления твердых коммунальных отходов.

К таким нарушениям относятся случаи складирования мусора вне контейнеров; в емкости, не предназначенные для накопления ТКО; а также размещение крупногабаритных отходов в не предусмотренных для этого местах.

В случае выявления подобных фактов нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, соответствующие материалы будут рассматривать административные комиссии.