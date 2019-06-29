В Пензе увеличат число контейнеров для раздельного сбора мусора — мэр ЖКХ

Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Число контейнеров для раздельного сбора мусора планируется увеличить в Пензе в ближайшей перспективе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«В рамках заключенного соглашения раздельный сбор твердых коммунальных отходов должен обеспечить регоператор — ООО «Управление благоустройства и очистки». При этом в комплекс данных мероприятий входит не только сбор, но и распределение потоков, транспортировка собранного мусора к местам окончательной сортировки, переработки, утилизации», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на мусорных площадках установлено 320 контейнеров для пластика и 70 — для макулатуры, а также в городе действует 20 пунктов приема вторсырья.

«Начиная с III квартала текущего года регоператор планирует поэтапную установку еще 367 контейнеров для раздельного сбора. Ожидается, что объем инвестиций составит 18 млн. рублей», — уточнил Виктор Кувайцев.

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Отвечая на вопрос о том, кто и как часто вывозит отходы, подлежащие переработке, мэр пояснил, что этим занимается ООО «Группа компаний «Пензавторсырье» — контейнеры опустошаются по мере наполнения, как правило, раз в два дня.

Глава администрации Пензы обратил внимание на то, что сортируемые отходы вывозятся не на мусорный полигон.

«Переработка отходов производится на площадях данного предприятия [«ГК «Пензавторсырье»]. Оно специализируется на производстве полимерных гранул, пластиковых труб, вторичной пленки. В год принимается и перерабатывается более 10 тыс. тонн макулатуры, около 2 тыс. тонн пластика и 5 тыс. тонн стеклобоя», — отметил собеседник агентства.

Комментируя планы по дальнейшему внедрению практики сортировки мусора в Пензе, Виктор Кувайцев сообщил, что, по данным регионального оператора, система по раздельному сбору ТКО на четыре и более фракций в полном объеме может быть внедрена с момента создания мусоросортировочного завода.

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Вместе с тем, по его словам, уже предприняты шаги, направленные на то, чтобы у идеи сортировки отходов становилось все больше приверженцев.

«Во всех образовательных учреждениях Пензы организован сбор макулатуры, текстиля, ртутных ламп, в 14 — установлены контейнеры под стеклянную и пластиковую тару. Имея такую практику, параллельно проводим работу с воспитанниками детских садов — в группах тоже установлены небольшие контейнеры соответствующих цветов», — сказал мэр.

Виктор Кувайцев также напомнил о реализуемом движением «ЭКА» эколого-просветительском проекте «ВторБум», в рамках которого предлагается внедрять принципы раздельного сбора отходов в повседневную жизнь.

«К проекту присоединились девять школ города, шесть детсадов, Пензенский государственный университет», — уточнил он, добавив, что высокие результаты по количеству собранного вторсырья показали, в частности, представители школ №73 и №20.