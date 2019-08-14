Саратовская делегация находится в Пензе с рабочим визитом ЖКХ

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Делегация из Саратова, которую возглавляет председатель областной думы Александр Романов, находится в Пензе с рабочим визитом.

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«Продолжаем плотно сотрудничать с Саратовом в рамках заключенного ранее соглашения. Сегодня в Пензе находятся глава муниципального образования Михаил Исаев, его заместители и главы некоторых районов. Коллеги интересуются нашим опытом по выстраиванию работы с застройщиками в части благоустройства прилегающих к новым домам территорий, обеспечению развивающихся районов образовательными учреждениями», — написал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

«Также обсудили реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. Коллеги намерены пойти по нашему пути — строить многоквартирные дома для этих целей», — добавил мэр.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», саратовская делегация в Пензе посетила два жилых комплекса — «Фаворит» и «Арбековская застава», а также строительную площадку Спасского кафедрального собора.

Кроме того, в течение дня состоялась встреча в Законодательном собрании Пензенской области.

На вечер намечен визит делегации в микрорайон «Город Спутник», который на территории села Засечного возводит строительный холдинг «Термодом».

Ожидается, что гости посетят ЖК «Лазурный», осмотрят набережную и различные объекты инфраструктуры.