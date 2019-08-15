Названы самые благоустроенные города и сельсоветы Пензенской области ЖКХ

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Специально созданная комиссия подвела итоги регионального конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» за 2018 год.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения, в первой группе — среди городских округов — победу одержал Заречный, который получит 1,8 млн. рублей. Второе и третье места заняли Пенза и Кузнецк, им полагается 1,2 млн. и 1 млн. рублей соответственно.

Во второй группе — среди городских поселений — отмечены Башмаково, Никольск и Нижний Ломов. Они получат вознаграждения в размере 1,8 млн., 1,5 млн. и 1,2 млн. рублей. Лауреатами I, II и III степеней стали Городище, Колышлей и Шемышейка, им присуждено 600 тыс., 540 тыс. и 360 тыс. рублей.

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В третьей группе, в которую вошли сельские поселения с численностью жителей свыше 3 тыс. человек, лучшими признаны Бессоновский, Рамзайский и Кижеватовский сельсоветы, размер вознаграждения которых составит 1,8 млн., 1,5 млн. и 1,2 млн. рублей соответственно. Званий лауреатов I, II и III степеней удостоены Махалинский, Лопатинский и Индерский сельсоветы, им будет выплачено 600 тыс., 540 тыс. и 360 тыс. рублей.

В четвертой группе — среди сельских поселений с численностью жителей менее 3 тыс. человек — отличились Пушанинский, Решетинский и Синодский сельсоветы, которым присуждено 1,2 млн., 1 млн. и 800 тыс. рублей соответственно. Лауреатами I, II и III степеней стали Ночкинский, Скановский и Ленинский сельсоветы, они получат 400 тыс., 320 тыс. и 280 тыс. рублей.

Не менее 90% от суммы вознаграждения должно быть израсходовано на решение вопросов местного значения, включая благоустройство мест массового отдыха населения.